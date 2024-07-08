مبادرة سكن كريم.. منازل آمنة غيرت حياة المصريين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - برنامج سكن كريم

مبادرة سكن كريم هي جزء من مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 2019، لتحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا في مصر.





«سكن كريم» مبادرة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، في 2017، لتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية، وخاصة الأسر المستفيدة من معاش «تكافل وكرامة» في محافظات: المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، في المرحلة الأولى. ويرصد «دوت الخليج»، في الإنفوجراف، أبزر المعلومات عن المبادرة، التي استفاد منها 58 ألف أسرة في 200 قرية، وأنجزت 39165 وصلة صرف صحي بالمحافظات الخمس، بتكلفة 145 مليون جنيه. وانتهت المبادرة من تنفيذ أسقف لـ3897 منزلا، وتأهيل 2240 منزلا، فضلا عن إنشاء 580 منزلا جديدا بتكلفة 23.2 مليون جنيه.

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