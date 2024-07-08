وزير الأوقاف يستقبل وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 01:28 مساءً - استقبل فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق اليوم الاثنين 8 يوليو 2024 م بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فضيلته وزيرًا للأوقاف.