وزارة العمل : برنامج ”التدريب الأساسى لبناء قدرات مسئولي التشغيل بمكاتب التشغيل”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 01:28 مساءً - أعلنت وزارة العمل ، عن تنظيم فعاليات برنامج "التدريب الأساسى لبناء قدرات مسئولى التشغيل بمكاتب التشغيل" NEP ، بمديريات العمل بمحافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج ، بقاعة سكاي رووف الأقصر ، بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة ، ووكالة التعاون الإنمائى الألمانية ، وذلك على مدار 7 أيام تدريبية ،تحت رعاية وزير العمل محمد جبران ، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الاقصر ، وتتضمن فعاليات الأيام التدريبية التعرف على سوق العمل فى مصر ، وعلاقة هرم ماسلو باهداف التنمية المستدامة ، واهمية مكاتب التشغيل ، ولماذا يتم تقديم خدمة التوظيف للشباب ، والفرق بين مكاتب التشغيل وشركات التوظيف فى مصر ، وأنشطة تعريفية ، وشرح مفهوم التوجيه ، وأهدافه وفوائده فى خدمات التوظيف ، ونموذج GROW ، وتطبيقات عملية ، وتعريف المقابلات الشخصية بأنواعها ، والمهارات اللازمة لعقد مقابلة مع باحثين عن عمل ، ومعايير ترشيح الباحثين لحضور التوجيه الوظيفي ، وكيفية التعامل مع الصخيات المختلفة للباحثين عن العمل ، وكيفية عرض الوظيفة بشكل فعال ، وطرق التشبيك والترشيح ، ودور المتابعة فى عملية التوظيف ، والمهارات المطلوبة للقيام بمهام التشغيل ، وإتشعراض أحكام قانون العمل فيما يخص تنظيم تشغيل المصريين فى الداخل ، وعقد العمل الفردى ، والأجور والإجازات ، وواجبات العامل ومساءلتهم، وإنقضاء علاقة العمل ، وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى العمل ، ومهام عمل مسؤول التشغيل فى التواصل مع الشركات ، وأساليب بناء علاقات ناجحة مع الشركات ، والتعامل مع الانماط المختلفة لمسؤولى الشركات ، ومعايير تقييم الشركات والوظائف الشاغرة ، وإدارة الشركات ، ومسوغات التعيين ، وخطوات إعلان الوظائف على برامج التواصل الإجتماعى ، واتلعريف بملتقيات التوظيف ومنهجيتها والتخطيط لها ، والهيكل التنظيمي لملتقى التوظيف وأدوار ومهام فريق العمل بالملتقى وتقييمه ، ومؤشرات قياس الآداء ..

وأوضحت الوزارة فى بيانها ، أنه حضرت افتتاح البرنامج التدريبى هبة أحمد مدير عام الادارة العامة للتشغيل بالوزارة ، وماريانا برسوم من برنامج الأغذية العالمي WFP ، والدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر ، حيث قدمت مدير عام الادارة العامة للتشغيل بالوزارة الشكر والتقدير لبرنامج الأغذية العالمى وممثلوه على تنظيم البرنامج التدريبي لتعزيز قدرات مفتشين التشغيل بالمكاتب التابعة ، مؤكدة فى كلمتها على اهمية بناء قدرات مفتشى التشغيل وتنمية مهاراتهم لتحسين الخدمات المقدمة للباحثين عن العمل ، وتسهيل خدمات التوظيف ، وما يقدم من برامج لتعزيز القدرات وتقديم الدعم الفنى فى جميع المجالات المتعلقة بعملية التوظيف وتبادل التجارب والخبرات معبرنامج الأغذية فى هذه المجالات ، وتقديم نصائح التشغيل الآمن والعادل للشباب من منطلق إهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية ببناء قدرات الإنسان ثقافياً ومهنياً ورفع مستويات آداء العاملين بكافة مؤسسات الدولة ، وأكدت على أن ما تقوم به وزارة العمل من خلق لفرص العمل فى القطاع الخاص لدعم وتشغيل الشباب وإدماجهم فى سوق العمل من القضايا التى توليها الوزارة أهمية كبرى فى سياساتها وخطط عملها فى المحافظات ، فى البحث عن فرص العمل المناسبة لمساعدة راغبى العمل فى الإندماج فى سوق العمل ، وإجراء الدراسات المتعلقة بتطوير سياسات الإستخدام ، وتلقى بيانات فرص العمل أولاً بأول من الشركات الطالبة للعمالة ، وإصدار النشرة القومية للتشغيل لنشر فرص العمل المتوفرة بالقطاع الخاص ، ومتابعة فرص العمل التى يتم شغلها والتأكد من مراعاة المنشآت المختلفة لاحكام القوانين والقرارات الوزارية فى الفرص المتوفرة لديها ..

من جانبه قدم الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر ، الشكر والترحيب بمسئولى الوزارة وبرنامج الأغذية العالمى ومسئولي التدريب والتشغيل بالمحافظات ، مؤكداً فى كلمته التي ألقاها خلال الافتتاح على حث المتدربين من الاستفادة بأقصى قدر ممكن من المعلومات المتوفرة فى البرنامج للحصول على الشهادة الدولية فى نهاية التدريب ، وكذلك فى الحياة العملية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين خاصة الشباب ، وتفعيل دور المكاتب التابعة للمديريات فى القيام بمهامها فى التشغيل وتوفير فرص العمل للشباب من الجنسين الراغب فى العمل بمنشآت القطاع الخاص ومتابعة ذلك التشغيل ، واختتمت ماريانا برسوم الافتتاح بكلمة قدمت خلالها الشكر لوزارة العمل على التعاون المثمر مع برنامج الأغذية العالمي فى العديد من المجالات ومنها التدريب المهنى للشباب والتشغيل ، يذكر أن الوزارة بالتعاون مع البرنامج بدأت سلسلة من التدريبات لبناء قدرات مسئولي التشغيل بالوزارة والمديريات ، حيث جرى عقد ورشتين عمل الأولى كانت بمحافظة المنيا وتضم عدد من مسؤولي التشغيل بالمنيا وبنى سويف والفيوم وأسيوط ..