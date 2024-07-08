النائب العام يتوجه إلى المغرب لحضور المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 01:33 مساءً - دينا الحسيني

توجه النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الإثنين الموافق الثامن من يوليو لعام ٢٠٢٤ رفقة وفد من النيابة العامة، في زيارة رسمية إلى المملكة المغربية، وذلك لترأس فعاليات اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية لجمعية النواب العموم الأفارقة وحضور فعاليات المؤتمر السنوي السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، والذي يُعقد تحت عنوان "الجريمة البيئية ودور القضاء وهيئات الادعاء في مكافحتها"، وذلك خلال الفترة من شهر 10 إلى 12 يوليو 2024 بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.