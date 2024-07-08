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مهرجان العلمين يبهر الزوار.. اقتراب الحدث الترفيهي الأكبر بالعالم العربي (فيديو)

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 01:33 مساءً - قالت شروق وجدي موفدة قناة القاهرة الإخبارية إلى مدينة العلمين الجديدة، إنّ الأجواء أكثر من رائعة في المدينة، لافتةً إلى أن طول الممشى السياحي 14 كم.

 

 

وأضافت "وجدي"، في رسالة على الهواء عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ناطحات السحاب الساحرة تطل على البحر مباشرة، وهناك مطاعم وأماكن استراحة كثيرة جدا".

 

 

وتابعت موفدة قناة "القاهرة الإخبارية: "نتوقع مفاجآت كثيرة في المهرجان هذا العام، وتم الإعلان هذا العام عن دعم فلسطين بـ60% من أرباح المهرجان، وهناك فعاليات مختلفة للأطفال ومحبي تذوق الطعام وسيشهد المهرجان هذا العام مشاركة رياضات لأول مرة، ويمكن حجز الفعاليات عبر تذكرتي، ويمكن للراغبين في المجيء من خارج مصر حجز التذكرة أون لاين عبر تذكرتي للمشاركة في الفعاليات".

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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