افرح ياحج هتزيد 15%.. رسمياً التأمينات تكشف موعد صرف معاشات شهر اغسطس 2024 بعد إضافة الزيادة الجديدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرف على حقيقة زيادة المعاشات، حيث تكثر التساؤلات بين أصحاب المعاشات، لدرجة أن عمليات البحث عن زيادة المعاشات كثرت. وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال إجابتها على أسئلة المواطنين حول ما إذا كانت هناك زيادة جديدة أم لا وهل ستكون هناك زيادة مجدولة منذ أن حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي قيمة الزيادة لأصحاب المعاشات في شهر مارس الماضي، ومن خلال موقعنا الإخباري المتميز بوابة نبض مصر سنوضح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.

تعرف على حقيقة زيادة المعاشات

حيث على بناء على قرارات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وعندما استفسر المواطنون عن زيادة المعاشات التي وصلت قيمتها إلى 15%، وبتوجيهات من فخامة الرئيس قاموا بتنفيذ هذه الزيادة منذ شهر مارس الماضي، وهذه الزيادة جاءت كأكبر حزمة اجتماعية وتدعم المواطنين بشكل كبير وتحقق العدالة بين الأفراد، وأيضاً هناك عدد كبير من المواطنين المستحقين للزيادة، وقد وصل عددهم إلى 11.5 مليون صاحب معاش، وكما أكدت الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي، والتي بلغت 74 مليار جنيه، أصبحت قيمة الحد الأدنى للمعاش 1890 جنيهًا، وسيتم صرف مبلغ معاشات أغسطس في أول يوم من الشهر الموافق 1 أغسطس 2024.

تعرف على خطوات الاستعلام عن معاشات أغسطس

يجب عليك أولا الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية

ثم قم بتسجيل الدخول.

اختر من القائمة التي أمامك أيقونة المتقاعد.

ومن ثم قم بإكمال المعلومات المطلوبة منك.

انقر على كلمة الاستعلام.

انتظر ثواني وستظهر قيمة زيادة المعاش.

تعرف على أماكن صرف المعاشات التقاعدية

واصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتوفير عدة أماكن يمكن من خلالها سداد الدفعات في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك فروع البنوك المختلفة، بما في ذلك بنك ناصر الاجتماعي. كما يمكن الدفع من مكاتب البريد في مختلف المحافظات، وكذلك من خلال أجهزة الصرف الآلي والمحافظ الإلكترونية للأشخاص.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أوضحت أن هناك شروط يجب توافرها في المواطن حتى يستحق المعاش، وهي أنيكون هناك عجز كامل.