“اللهم بلغنا رمضان”.. رسمياً الحسابات الفلكية تكشف موعد رمضان 2025 بعد تحديد موعد غرة شهر المحرم 1446هـ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرف على موعد شهر رمضان 2025، إذ يترقب المصريون موعد شهر رمضان 2025 م، الموافق عام 1446 هجرية، حيث يكتسب هذا الشهر أهمية كبيرة باعتباره شهر الصيام والعبادة. يعتبر شهر رمضان مميزاً نظراً للفضل الكبير الذي شرف الله به هذا الشهر. ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2025 يوم السبت الموافق 1 أو 2 مارس، ويستمر لمدة 29 أو 30 يومًا، بحسب ما أعلنته دار الإفتاء المصرية المتخصصة في المسح.. هلال الهجري شهور. ومن المقرر أن تقوم دار الإفتاء بإجراء مسح لرؤية هلال شهر رمضان في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان سنة 2025، بعد غروب شمس ذلك اليوم، وعبر موقعنا الإخباري المتميز بوابة نبض مصر نوضح لكم موعد شهر رمضان المبارك 2025.

تعرف على موعد شهر رمضان 2025

حيث كشفت الحسابات الفلكية أن يوافق موعد شهر رمضان 2025 مع بداية شهر مارس، وتم تحديد موعد بداية شهر المحرم لعام 1446 هجرية، حيث من المتوقع أن يكون يوم السبت الموافق يوليو وأن يوم 6 أكتوبر 2024 هـ سيكون المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1445 هجرية، وأن بداية شهر المحرم سيكون لعام 1446 هجرية. وسيكون يوم الأحد 7 يوليو 2024م، بحسب الحسابات الفلكية التي أجراها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية. وتشير هذه الحسابات إلى أن هلال شهر محرم سيظهر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 59 دقيقة بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 6 يوليو 2024 م، أي “اليوم التالي ليوم الرؤية”.

تعرف على موعد غرة شهر محرم الحرام 1446هـ

حيث ويلاحظ أن الهلال الجديد لم يظهر بعد عند غروب شمس يوم الرؤية الذي يصادف يوم الجمعة 29 ذي الحجة 1445هـ الموافق 5 يوليو 2024م في مدينة القاهرة، وكذلك في سائر المدن العربية والعالمية. العواصم والمدن الإسلامية. ويلاحظ أيضًا أن هناك فترة زمنية يبقى خلالها الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في بعض الدول العربية والإسلامية في ذلك اليوم، على الرغم من حدوث الاقتران بعد غروب الشمس. إلا أن هذا الوقت لا يعتبر مقياسا للاقتران الذي يحدث بعد غروب الشمس في ذلك اليوم.