نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد أعمال تأهيل مصرف المريوطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاين المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مراحل العمل بمشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف المريوطية والتي تضم أعمال أنشاء كباري مشاه وتبطين للمصرف بدءا من قرية سقارة وحتى الطريق الاوسطي وذلك في إطار الأهتمام الذي تولية الدولة بالمصارف المائية لتعظيم الاستفادة منها والتسهيل علي المزارعين.

وتابع محافظ الجيزة مرحلة بدء تنفيذ أعمال القواعد المسلحة للمشروع والذي يضم عدد 12 كوبري مشاه في الاتجاهين اعلي مسار المصرف علي مسافة كيلو لكل كوبري مشاه لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين ومستخدمي المركبات وحفاظًا علي سلامتهم.

كما يشمل أعمال تدبيش وتأهيل جسر المصرف لخدمة المزارعين في أعمال الري وتحقيق الاستفادة القصوي من المورد المائي.

وأطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال جولته على الرسومات الهندسية للمشروع والمسار المحدد له، موجها بضرورة وضع لوحات إرشادية مطابقة للمعايير الفنية وتنفيذ الأعمال الهندسية علي أكمل وجه وذلك للتسهيل علي المواطنين.

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة تعاون والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن المار بها مسار المشروع مع أجهزة الدولة لتحقيق أعلي معدلات في نسب الإنجاز لتحقيق الاستفادة منه نظرًا لما يعكسه من أهمية كبيرة مشددًا على ضرورة استمرار أعمال تطوير المصرف للتسهيل علي المزارعين في أعمال الري.

كما شملت جولة محافظ الجيزة معاينة مشروع أعمال تغطية ترعة المنصورية بدءآ من الطريق الوسطي حتي المريوطية بطول ١٢كم وذلك استكمالا لأعمال تطوير محور المنصورية كأحد المحاور المرورية الهامة والرئيسية المؤدية للمزارات والمناطق السياحة.

وأكد المحافظ خلال جولته بسرعة البدء في وضع رؤية حضارية واضحة ومتكاملة لتعظيم الاستفادة القصوي من المشروع كأحد الشرايين المرورية الهامة ودراسة إنشاء ممشي سياحي أسوةً بما تم تنفيذه في المراحل السابقة كمتنفس للمواطنين إضافة إلي ما يشهده الطريق من حافلات الأفواج السياحية.

وشدد المحافظ علي ضرورة تنفيذ الأعمال طبقآ للمواصفات الفنية والقياسية لضمان عوامل الاستدامة للمشروع مع دراسة انشاء عدد من الكباري علي جسم الترعة في الاتجاهين لخدمة المواطنين لافتا علي ضرورة التأكد من إنشاء غرف تفتيش لسهولة تنفيذ أعمال الصيانة مستقبلًا .

رافق محافظ الجيزة خلال جولته أبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد واللواء هشام عبد الصمد مدير شرطة المرافق والمهندسة نجوي السعيد وحامد سلامة رئيس مركز ومدينة ابو النمرس ومسئولي الأجهزة المختصة.

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