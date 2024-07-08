ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء للأحد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من الغد الثلاثاء إلى الأحد 14 يوليو 2024، وذلك على كل أنحاء البلاد.





وأوضح بيان الأرصاد الجوية، أن الطقس سيشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 : 3 درجات على أغلب الأنحاء. كما يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية. وبالنسبة للرياح، فتنشط أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. ويكون متوسط نسبة الرطوبة خلال الفترة كالآتي: ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل كالآتي: وتظهر شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية يوم الثلاثاء 9 يوليو.

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