إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي في النصف الأول من 2024.. نحو 28 مليون مستفيد من المبادرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 02:30 مساءً - نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى دعم قرابة في الـ 28 مليونا و883 ألفا و796 مستفيدا من مبادراته في مختلف المحاور، وذلك طبقا للإحصائيات الرسمية للتحالف والتي أعلن عنها سابقا. وأشار التحالف الوطنى إلي أنه خلال الـ 6 شهور الأولى من العام الجارى 2024 ، عمل على عدد من المحاور وهي محاور التمكين الاقتصادي والدعم الصحي ودعم التعليم والدعم الاجتماعي والغذائي، بالإضافة إلى الدعم النقدي، واستفاد من تلك الجهود قرابة الـ 28 مليونا 883 ألفا و 796 مستفيدا من مبادرات التحالف في مختلف المحاور.

التمكين الاقتصادى

1483 أسرة فى 7 محافظات استفادوا من مشروعات تنموية مختلفة

المحور الاجتماعى 384 منزلا تم الانتهاء من إعادة إعمارها

17.637 ألف أسرة استفادوا من معارض للملابس وتوزيع "بطاطين"

الدعم الصحى تسليم 22 ألفا و493 نظارة طبية إجراء 70 عملية قلب، و193 عملية عيون وتوفير 273 جهازا تعويضيا

698 ألفا و510 استفادوا من قوافل طبية بشكل يومى

الدعم الغذائى توزيع شنط غذائية على 150 ألفا و122 مستفيدا 561 ألفا و935 وجبة غذائية 122 ألفا و285 كيلو من اللحوم 165 ألفا و388 كرتونة غذائية للأسر الأكثر استحقاقا

دعم الأشقاء فى فلسطين إطلاق 5 قوافل من خلال 2224 قاطرة محملة بـ45 ألف طن من المواد الغذائية