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وزير الزراعة يستقبل السيد القصير بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 02:30 مساءً - منال عبداللطيف

استقبل علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد القصير وزير الزراعة السابق والذي حرص على تقديم التهنئة للوزير الجديد بمناسبة توليه المسئولية، متمنيا له التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.

 

"فاروق" أعرب عن تقديره بهذه الزيارة والعلاقة الطيبة التى تربطه بالوزير السابق ومشيدا بالجهود التي بذلها "القصير" خلال فترة توليه المسئولية ومؤكدا على الاستفادة من خبرته في استكمال العديد من الملفات الهامة والبناء على الجهود السابقة ومتمنيا له التوفيق خلال الفترة القادمة.

 

وقدم "القصير" التهنئة أيضا الى المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة على تجديد الثقة ومؤكدا على استعداده لتقديم كل الدعم والتعاون ومتمنيا لوزير الزراعة ونائبه كل التوفيق والنجاح ولبلدنا الغالية التقدم والازدهار تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

 

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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