نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: 3 محطات رفع صرف صحي بزاوية أبو مسلم ونزلة الأشطر ومنيل شيحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، محطات رفع الصرف الصحي الجازي تنفيذها لخدمة عدد من القرى بمركز مدينة أبو النمرس وذلك لخدمة القرى المحرومة في إطار سعي الدولة للنهوض بالبنية التحتية وكافة الجوانب المعيشية للمواطنين.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد محطة رفع الصرف الصحي بزاوية أبو مسلم بطاقة ٣٢ الف م٣ يوميا لخدمة أهالي قريتي زواية أبو مسلم وابو يوسف مما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات لهم والتي من المقرر دخولها الخدمة نهاية شهر أغسطس القادم.

كما شملت جولة محافظ الجيزة تفقد محطة رفع الصرف الصحي بنزلة الأشطر بطاقة ٨ آلاف م٣ يوميا ومحطة رفع صرف صحي بمنيل شيحة بطاقة رفع ٤٥ الف م٣ يوميا وذلك لخدمة مواطني تلك القري.

وخلال الجولة كلف محافظ الجيزة مسئولي الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية، والكهروميكانيكية لتعظيم الاستفادة القصوي ودخول المشاريع الخدمة في أسرع وقت ممكن.

كما وجه شركة مياه الشرب الصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الوصلات المنزلية وذلك بالتزامن مع الاعمال الجارية من قبل الجهاز التنفيذي للانتهاء من المشروعات طبقا للجدول الزمني المقرر لتشغيل المحطة بشكل كامل.

واطمأن محافظ الجيزة خلال جولته على الموقف التنفيذي لشبكات خطوط الطرد والانحدار والأعمال الكهروميكانيكية تمهيدًا لدخولهم الخدمة الفعلية مشيرًا أن فور الانتهاء من تشغيل المحطات سيتم الأخذ في الاعتبار دراسة أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق أستكمالآ لأعمال تطوير البنية التحية بالقرى.

كما وجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الشركات المنفذة وتقديم الدعم اللازم للانتهاء من الدفع النفقي لإنجاز المشروعات طبقآ للجدول الزمني المحدد لما تمثله من أهمية كبيرة في الارتقاء بالبنية التحية ومستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته أبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد واللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة وحامد سلامة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس ومسئولي الجهاز التنفيذي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

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