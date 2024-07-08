رئيس الوزراء يعرض استراتيجية الحكومة الجديدة أمام النواب (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أمام مجلس النواب استراتيجية الحكومة الجديدة المقبلة.





وينشر دوت الخليج من خلال الإنفوجراف التالي، أهم تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي خلال عرضه استراتيجية الحكومة. وجاء من أهم تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على حل أزمة انقطاع الكهرباء خلال نصف العام الأول من برنامج الحكومة. يأتي ذلك إلى جانب حرص الحكومة على زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة، واستهداف معدل نمو 4.2 % خلال عام الحكومة الأول.

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