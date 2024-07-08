السفارة المصرية لدي كانبرا - استراليا تحتفل بالعيد القومي المصري

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 05:25 مساءً - أقام السفير هانئ ناجي، سفير جمهورية مصر العربية لدي كانبرا – استراليا، إحتفالاً بذكري العيد القومي المصري الموافق الذكري ٧٢ لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ المجيدة، وقد شهد الاحتفال مشاركة واسعة من قبل الأوساط الدبلوماسية والسياسية بأستراليا، حيث حضر الاحتفال لفيف من الوزراء و أعضاء البرلمان الفيدرالي الأسترالي، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدي استراليا، فضلاً عن أبناء الجالية المصرية بأستراليا.

هذا، وقد ألقي السفير المصرى كلمة خلال الاحتفال أبرزت متانه العلاقات التاريخية بين مصر واستراليا، والتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، وعلي رأسها عقد المشاورات السياسية بين مصر وأستراليا بمقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة في ٢٧ يونيو ٢٠٢٤، فضلاً عن إحياء وتفعيل لجنة الصداقة البرلمانية بين البلدين. كما تضمنت كلمة السيد السفير الترويج لمناخ الاستثمار في مصر، خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضاً الإنجازات العديدة وتنمية المناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة لها.