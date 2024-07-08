مصدر برلماني: لا صحة لأداء ضياء رشوان اليمين الدستورية رئيساً للمجلس الأعلى للإعلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 05:26 مساءً - نقلت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل لها، عن مصدر برلماني قوله، إنه لا صحة لما نشره أحد المواقع الإلكترونية حول قيام ضياء رشوان بأداء اليمين الدستورية رئيساً للمجلس الأعلى للإعلام.

واليوم انعقدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض بيان الدكتور مصطفى مدبولي عن برنامج الحكومة الجديدة أمام المجلس، سعيا من الحكومة الجديدة للحصول على ثقة مجلس النواب، وذلك وفقا للمادة 146 من الدستور والمادة 126 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.