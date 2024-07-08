رئيس مجلس النواب يدعو الهيئات البرلمانية لتحديد أسماء طالبى الكلمة لمناقشة برنامج الحكومة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 05:26 مساءً - دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس، إلى التقدم بأسماء الأعضاء طالبي الكلمة فى مناقشة تقرير اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة.

وقال رئيس مجلس النواب في ختام الجلسة العامة للمجلس اليوم: كما يجب أن يقدم من يرغب فى الكلام من أعضاء المجلس الآخرين طلبا كتابيا بذلك إلى رئيس المجلس أو على التابلت.

جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان عن برنامج الحكومة الجديدة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، وإعلان رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة لدراسة ومناقشة البرنامج.