ضبط سيدة بالإسكندرية تدير كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 05:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام سيدة بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية.

وأشارت التحريات إلى أن الكيان التعليمى، يستهدف النصب والإحتيال على المواطنين، ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها عدد من الشهادات منسوب صدورها للكيان، أكلاشيه، نماذج إمتحانات وبيان درجات للطلاب الدارسين، مجموعة من أوراق الدعاية خاصة بالكيان، وجهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.