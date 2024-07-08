حماة الوطن: بيان الحكومة كاشفا للتحديات التي واجهت الدولة خلال الفترة الماضية.. ويوضح: يحمل تعهدات بتحسين جودة حياة المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 05:26 مساءً - أكد حزب حماة الوطن، أنه تابع بيان برنامج الحكومة الجديدة، الذي استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، والذي تم إحالته إلى لجنة خاصة لدراسته وإعداد تقرر بشأنه.

وأوضح الحزب، أن بيان الحكومة بشأن البرنامج الجديد، جاء كاشفا لكافة التحديات التي واجهتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلا عن أنه يحمل العديد من التعهدات الحكومية من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، واستكمال مسيرة التنمية، فضلا عن الحفاظ على أمن مصر القومي.

واعلن حماة الوطن، من خلال لجانه النوعية المختلفة، سيقوم بدراسة برنامج الحكومة، لتقديم التوصيات اللازمة، والتي سيتم عرضها من خلال ممثلي الحزب في اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة البرنامج في مجلس النواب، وذلك بهدف تحقيق ك