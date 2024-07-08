أمن القاهرة يكثف البحث لضبط مرتكبي واقعة سرقة أسلاك كهربائية من عقار بزهراء العاصمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 05:26 مساءً - تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهود البحث لضبط مرتكبي واقعة سرقة اسلاك كهربائية من داخل أحد العقارات بزهراء العاصمة.

وكان بلاغاً قد ورد لغرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة بمحاولة بعض الأشخاص سرقة أسلاك كهربائية من أحد العقارات بزهراء العاصمة بدائرة قسم شرطة بدر، بالإنتقال والفحص تبين أن الواقعة بعقار تحت الإنشاء، وأن الخفراء بالمنطقة المشار إليها إعترضوا مرتكبى الواقعة، حيث فروا هاربين مستقلين إحدى السيارات.

وأمكن تحديد السيارة وجارى تكثيف الجهود لضبط مرتكبى الواقعة .