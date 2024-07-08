وكيل مجلس النواب: لجنة مناقشة بيان الحكومة ستبدأ اجتماعاتها الأربعاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 05:26 مساءً - أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها الأربعاء المقبل,
وأشار سعد إلى أن اللجنة مستمرة فى عملها حتى خلال أيام الإجازات وأيام الخميس والجمعة والسبت وعلى مدار اليوم، وسيتم استدعاء عدد من الوزراء للتوضيح فيما جاء في برنامج عمل الحكومة كل منهم حسب اختصاصه.
وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين و42 عضوا بينهم ممثلون عن المعارضة والمستقلين؛ وذلك لدراسة برنامج عمل الحكومة، وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، وعرض تقريرها على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
وقال جبالي - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم /الاثنين/ بمقر المجلس في العاصة الإدارية الجديدة، وعقب عرض الدكتور مصطفى مدبولي برنامج عمل حكومته على المجلس- إنه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والخاصة بإحالة البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، وعملا بحكم هذه الفقرة، تقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس وعضوية 42 نائبا.
وأضاف جبالي أن أعضاء اللجنة الخاصة كالتالي: محمد أبو العينين وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والنواب: سليمان وهدان، وغادة محمود أحمد، ومصطفى بكري، ونيفين سعيد عبد المعز، وأحمد الشرقاوي، وندى ألفي ثابت، وأحمد محمد فرغل، وأحمد فتحي عبد الحميد.
وأكد رئيس مجلس النواب أنه على اللجنة الخاصة تدارس برنامج عمل الحكومة بحضور الوزراء المعنيين، وإعداد تقرير عن البرنامج خلال 10 أيام على الأكثر، لعرضه على المجلس.