وكيل مجلس النواب: لجنة مناقشة بيان الحكومة ستبدأ اجتماعاتها الأربعاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 05:26 مساءً - أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها الأربعاء المقبل,

وأشار سعد إلى أن اللجنة مستمرة فى عملها حتى خلال أيام الإجازات وأيام الخميس والجمعة والسبت وعلى مدار اليوم، وسيتم استدعاء عدد من الوزراء للتوضيح فيما جاء في برنامج عمل الحكومة كل منهم حسب اختصاصه.