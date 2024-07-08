نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد الأسواق والسلاسل التجارية والمخابز البلدية بمركز ومدينة أبو النمرس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة ميدانية على الأسواق والسلاسل التجارية والمخابز البلدية لمتابعة توفير السلع الأساسية وبكميات وفيرة لتلبية احتياجات المواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية ومراقبة أسعارها وجودتها.

وأشار محافظ الجيزة بأن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الحازمة التي ساهمت في استقرار أسعار السلع والمنتجات الغذائية بالسوق المصري وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود وتنفيذ عدد من المبادرة المختلفة التي تهدف إلى وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد محافظ الجيزة علي مدير مديرية التموين خلال تفقده أحد المخابز البلدية بتكثيف الرقابة على المخابز لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكيد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقا للمواصفات والاوزان المحددة.

ووجه المحافظ خلال الجولة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة على مدار اليوم لتحقيق الدور الرقابي والسيطرة على الأسعار ومواجهة اى ممارسات خاطئة أو احتكارية وضمان توفير السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين واحكام السيطرة على الأسواق.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب محافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد واللواء هشام عبدالصمد قائد شرطة المرافق والأستاذ حامد سلامة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس وهالة غريب مدير مديرية التموين.

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