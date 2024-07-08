التعليم: امتحان اللغة الثانية لطلاب الثانوية المكفوفين مر دون مشكلات

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جدة - نرمين السيد - وزارة التربية والتعليم
وحرص أحمد ضاهر نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.
وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما تابع فريق العمل سير الامتحان بجميع المحافظات.
ومن المقرر أنَّ يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع.
كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في الفترة الأولى مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية يؤدون الامتحان في مادة علم الاجتماع.
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