وزير التموين يصدر قرارًا بتحديد اختصاصات نائبه

جدة - نرمين السيد - الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا بتحديد اختصاصات وليد حسين أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث يتولى مهام الإشراف على تطوير البنية التحتية والإنشائية لمديريات التموين والمجمعات الاستهلاكية ومخازن شركات الجملة، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج لتطوير ورفع كفاءة إدارة التعاونيات الاستهلاكية ومتابعة أداء عملها.





كما شمل القرار اختصاص نائب الوزير بمهام متابعة موقف السلع الاستراتيجية ومدى توافرها بأسعار مناسبة، مع وضع خطط وسيناريوهات مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها كما تضمنت المهام ايضًا تكليفه بالأشراف على الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والإشراف على إعداد وتطبيق موازنة البرامج والاداء، والإشراف على منظومة الشكاوى الحكومية بالوزارة وجهاتها التابعة والمديريات. وفى مجال الاستغلال الأمثل لكافة الأصول التابعة للوزارة وجهاتها التابعة، سيتم حصر كافة الأصول وسندات الملكية تمهيداً لوضع خطط وبرامج التطوير الهيكلى لها مع ضمان الاستغلال الأمثل لها.

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