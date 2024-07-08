البابا تواضروس يستقبل أسقفي سيناء وشبرا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، الأنبا أبوللو أسقف إيبارشية سيناء الجنوبية، الذي عرض على قداسة البابا بعض الملفات الخاصة بخدمة نيافته في الإيبارشية.





كما استقبل قداسة البابا تواضروس الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، حيث ناقش معه قداسة البابا بعض الأمور الخاصة بخدمته الرعوية.

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