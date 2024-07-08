رئيس الوزراء : الحكومة الجديدة حكومة تحديات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 06:31 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت سببا في زيادة المشكلات الاقتصادية، ونتج عنها زيادة في سعر السلع.

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الحكومة عملت من أجل تحسين الأوضاع في تلك الظروف الخارجية التي تؤثر على كل الدول.

وتابع: “الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات، وأن الحكومة تضع تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لها، لكي يتم تحقيق عدد من الأهداف، منها العمل على توفير متطلبات المواطن المصري من التعليم والصحة، والاستمرار في المشروعات والمبادرات، والعمل على بناء الإنسان، وضبط الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار”.

وفي إطار آخر، أكد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أنه وصلته رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي يخطره فيها بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، وعرض برنامجها على المجلس.

كان أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد تقرر عقد الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة التي حلفت اليمين الأسبوع الماضى أمام رئيس الجمهورية .

ومن المقرر أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى مدبولي برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب.

و نظم الدستور الإجراءات المتعلقة بتكليف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة ، حيث نصت المادة 146 على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.