وزير الكهرباء من داخل المركز القومى للتحكم التبادلي: مراجعة منظومة التشغيل لترشيد استهلاك الوقود

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 06:32 مساءً -

فى مستهل جولاته الميدانية لمختلف مواقع العمل ومحطات التوليد والتوزيع، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الاثنين، بزيارة مفاجئة إلى المركز القومى للتحكم التبادلي المؤقت بمبنى المجمع بالعباسية.

وأكد عصمت أن هناك مراجعة دقيقة وتفصيلية لمنظومة تشغيل وإدارة محطات توليد الكهرباء، تشمل متابعة مدى كفاءة التشغيل فى كل محطة على حدة، بما يضمن زيادة معدلات التوليد وترشيد استهلاك الوقود، موضحا أن المراجعة تشمل محطات المحولات وشبكات التوزيع وكافة المراحل الذى يمر بها التيار الكهربائي وصولا للمشتركين، فى إطار خطة العمل لتحسين الجودة وتحقيق الاستمرارية وخفض الفاقد بمختلف أنواعه على كافة الجهود، خاصة فى شركات التوزيع، مشيرا إلى أن هناك اجراءات جديدة للتصدى لهذه الظاهرة.

وقال عصمت إن المتابعة الميدانية والزيارات المفاجئة خلال المرحلة المقبلة إلى كافة المواقع التابعة فى جميع المحافظات، ستكون ضمن برنامج العمل اليومى للوقوف على الواقع الفعلى والتصدى للمعوقات وإيجاد الحلول واكتشاف المشكلات قبل وقوعها، مشيرا إلى تفعيل اجراءات الرقابة الداخلية والخارجية من قبل الشركة القابضة والوزارة للارتقاء مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.