رمضان عبد المعز: هذا أول عمل فعله النبى عند وصوله المدينة المنورة بعد الهجرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 06:32 مساءً - قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن النبي – صلى الله عليه وسلم – خرج من بيته ليلة الجمعة 27 صفر، وأقام في الغار 3 ليالي، وتحرك في 1 ربيع أول، ووصل قباء 8 ربيع الأول وأقام 4 أيام وبنى مسجد قباء اول مسجد في الإسلام، ورغب في الصلاة فيه، فالصلاة فيه بعمرة.

وأوضح خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "DMC"، أن النبي دخل المدينة المنورة، واستقبله الأنصار بالبشر والترحاب، وكلهم يريد أن يكون مضيفا لرسول الله، فكل عائلة يمسكون حبل الناقة ويقولون: تفضل عندنا يا رسول الله، فيقول لهم: دعوها فإنها مأمورة.

وتابع: "في مكان بركت الناقة وذهبت ثم عادت وبركت مرة أخرى، فقال النبي: ها هنا المنزل إن شاء الله، فبنى المسجد النبوي الشريف، مربع الشكل، وجعل القبلة تجاه بيت المقدس، وكان النبي يبنى المسجد النبوي مع الصحابة ويحمل الحجر على كتفه، فكلما فكر أحدهم يستريح، يجد النبي يعمل فيستحي أن يستريح".

ولفت إلى أن بناء المسجد النبوي هو أول عمله فعله النبي عندما وصل المدينة المنورة عند الهجرة، فأول شيء في بناء الدولة أن ترى بيوت الله، فالمسجد هو بيت كل تقي ومصنع الرجال، مؤكدا أن المسجد في عهد رسول الله ليس فقط لإقامة الصلاة، ولكن كان مؤسسة متكاملة، فيه العلم، مردفا:"كان بيتواجد في المسجد رجال وأطفال ونساء، وكل شريحة لها دروسها، وكان ياخدوا الأطفال في مسجد رسول الله ويلهوهم باللعب عشان يمرنوهم على الصيام".