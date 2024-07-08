الرئيس السيسى من الأكاديمية العسكرية: ضرورة تكثيف الجهود لإعداد أجيال وكوادر عالية الكفاءة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 06:32 مساءً - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأكاديمية العسكرية المصرية، يرافقه الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وقام الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، بتقديم عرض للرئيس السيسى عن الأنشطة الجارية بالأكاديمية، حيث تفقد الرئيس السيسى اصطفاف طلبة الأكاديمية، ومتابعة أنشطتهم التدريبية والتعليمية، وأثنى سيادته على انضباط الطلبة وحرصهم على تطوير مهاراتهم، وبذل قصارى جهدهم في إطار المنظومة التعليمية بالأكاديمية، بما ينعكس بشكل إيجابي على أدائهم.

كما شهد الرئيس جانباً من اختبارات الالتحاق بعدد من الوظائف في الوزارات وجهات الدولة، التي تتم بالتعاون والشراكة مع الأكاديمية العسكرية المصرية، بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر للعمل بالجهاز الإداري للدولة،

وأكد الرئيس في هذا الصدد على التعاون والشراكة بين جميع الأجهزة المعنية، لتوفير التدريب المتكامل والمناسب، وفقاً لأعلى المعايير العلمية والفنية، لانتقاء المتقدمين للوظائف العامة، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية لإعداد أجيال وكوادر عالية الكفاءة، بما يحقق طفرة ملموسة في أداء الجهاز الإداري للدولة، وفي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



