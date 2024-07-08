الموت يفجع الإعلامي محمد مصطفى شردي.. ورسالة مؤثرة إلى جمهوره

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلن الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، عن وفاة والدته السيدة ثريا إبراهيم القصيفي، حرم مصطفى شري مؤسس جريدة الوفد وعضو مجلس النواب الأسبق.

وفاة والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي

كتب “شردي” تدوينة قصيرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشف فيه عن خبر وفاة والدته، وقال: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله والدتي الغالية فقيدة آل القصيفي وشردي.. نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويجعلها في جنات النعيم ويلهمنا الصبر على فراقها، مصابنا جلل، نسأل الله أن يسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء، ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وبعد دقائق من نزول منشور “شردي” إنهالت التعليقات من جانب زملاءه في الوسط الإعلامي وكذلك جمهوره ومتابعيه سائلين المولى عز وجل بأن يتغمدها في رحمته وأن يرزق الأهل الصبر والسلوان.

وبحسب المتوقع فستقوم الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر في مدينة بورسعيد، مسقط رأس محمد مصطفى شردي، وكذلك ستدفن في مقابر الأسرة هناك.

الجدير بالذكر بأن الفقيدة قد تم نقلها إلى المستشفى في وقت سابق، وذلك بعدما تعرض لبعض المشاكل الصحية، قبل أن يتم إعلان خبر وفاتها صباح اليوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024.