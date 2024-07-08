دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يظهر بقميص أحمد رفعت قبل لقاء الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة – سامية سيد – يظهر لاعبو فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقميص يحمل صورة الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، وذلك قبل مواجهة الاتحاد السكندرى فى المباراة التي تجمعهما بعد قليل علي استاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري.

ويضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلاً من: حراسة المرمى: المهدي سليمان، خط الدفاع: شريف رضا – سيف تقا – أبو سليمة – كريم الديب، خط الوسط: خالد الغندور – مور سليفو – فرانك الآن، خط الهجوم: أحمد عادل ميسي – مابولولو – أحمد عيد.

بينما يضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي – محمود مرعي – محمد الشيبي – أحمد سامي، خط الوسط: مصطفى فتحي – مهند لاشين – بلاتي توريه – فخري لاكاي – وليد الكرتي، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في جدول المسابقة ببطولة الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة جمعها من 29 مباراة، فاز فيها بـ 9 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات.

بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الأول في الجدول برصيد 65 نقطة، جمعها من 26 مباراة، فاز في 20 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة.