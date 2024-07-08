وكيل الأزهر يفتتح ملتقى الأزهر للفنون والثقافة احتفاء بالعام الهجري الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الإثنين، ملتقى الأزهر للفنون والثقافة للاحتفاء بالعام الهجري الجديد، والذي نظمه مكتب الأزهر لدعم الابتكار، بحضور لفيف من قيادات الأزهر.

وأوضح وكيل الأزهر أن هذه الذكرى العطرة تمثل أهمية كبيرة لكل مسلم، ولا بد أن نأخذ منها العبر ونرسخها في أذهان أبنائنا، لأنها كانت فارقة في حياة المسلمين وغيرت مجرى التاريخ، حيث كانت هجرة المصطفى سببا من أسباب انتشار الإسلام، كما أنها أكدت ضرورة الاعتماد على الله والأخذ بالأسباب.

وبيّن الدكتور الضويني أن الأزهر أخذ على عاتقه صقل مواهب طلابه وخاصة بالفن الراقي والهادف، لأنه ينمي في أبنائنا الطلاب روح الإبداع والابتكار، مشيدا بورش الخط والطباعة والفنانين والمبدعين من الطلاب المشاركين في الملتقى.

ضم "ملتقى الأزهر للفنون والثقافة"، نخبة من الفنانين والتشكيليين والخطاطين من داخل مصر وخارجها، الذين شاركوا بإنتاج أعمال فنية عن العام الهجري والسيرة النبوية العطرة، بالإضافة إلى مسابقة فنية للطلاب وورش طباعة وخط عربي تحت عنوان( فلسطين في قلب الأزهر)، فضلا عن ندوة تثقيفية عن العام الهجري ودور المبدعين في إحياء المناسبات الدينية، كما سيتم تكريم السادة المشاركين في الملتقى.