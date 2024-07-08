الأوقاف تعلن انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفال بالمساجد الكبرى الجمعة القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفال بالمساجد الكبرى الجمعة القادمة (12 يوليو 2024)، وذلك في إطار حرص الوزارة على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء؛ تعقد وزارة الأوقاف برنامج: "لقاء الجمعة للأطفال"، وذلك عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالمديريات في (27) مسجدًا كل يوم جمعة بواقع مسجد في كل محافظة بالتناوب بين مناطقها وإداراتها وبمشاركة قيادات الأوقاف فيها.