نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق ٦ أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة ميدانية للوقوف أعمال رصف وتطوير طريق ٦ أكتوبر بمركز ومدينة أبو النمرس بطول ٢ كم ومتوسط عرض ١٥ م وذلك بدءا من أول طريق مصر أسيوط وحتى المريوطية وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية للتيسير عليهم.

ووجه محافظ الجيزة خلال الجولة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بضرورة تكثيف أعمال النظافة ودراسة توفير سيارة كنس إلي للمحاور المرورية والطرق الرئيسية مع تخصيص العمالة للشوارع الداخلية وذلك للارتقاء بمستوى النظافة.

كما أكد على ضرورة الالتزام بترشيد استخدام الكهرباء وتطبيق مواعيد غلق المحال والمنشات التجارية وفقًا للضوابط التي حددتها الدولة.

كما عاين محافظ الجيزة المخطط العام لكوبري السيارات الجاري تنفيذه أعلى مزلقان أبو النمرس لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير حرم آمن علي مزلقانات السكة الحديد للحد من الحوادث والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتحقيق معايير السلامة والأمان.

وطالب محافظ الجيزة من الشركة المنفذة بضرورة دراسة تركيب مصاعد كهربائية لكوبري المشاه المقامة بجوار مزلقان السكة الحديد للتسهيل علي المواطنين خاصة كبار السن خلال عبورهم الطريق في حرم آمن.

كما وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة حصر مزلقانات السكة الحديد العشوائية داخل المحافظة لدراسة مدى وضع رؤية حضارية لها بالتنسيق مع الوزرات المعنية.

واستجاب محافظ الجيزة خلال جولته التفقدية لمطالب عدد من المواطنين بشأن معاينة رشاح نزلة الأشطر "مصرف ترسا" والذي وجه بضرورة تطهير المصرف ورفع المخلفات من على جانبيه مع دراسة إمكانية تنفيذ حرم آمن لكونها داخل الكتلة السكنية حفاظآ على أمن وسلامة المواطنين.

كما استمع المحافظ لمطالب عدد من المواطنين من أهالي زاوية أبو مسلم بشأن رفع كفاءة مدرستي الأمام ومحمود فوزي ومركز شباب أبو مسلم، على الفور كلف المختصين بضرورة المعاينة على الفور قائلآ “ بأنه تم وضع برنامج زمني للمرور علي جميع الأحياء والمراكز والمدن لاستكمال مسيرة التنمية ضمن مخطط الدولة للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين”.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق واللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة وحامد سلامة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس ومسئولي الشركة المنفذة.

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