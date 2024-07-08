«التعليم» تفتح باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بالضبعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2023-2024 بمجموع لا يقل عن 260 درجة، للتقدم للمدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بمدينة الضبعة، وذلك من اليوم الاثنين الموافق 8 يوليو حتى يوم الاتنين 15 يوليو 2024.





وتوضح الوزارة أن المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بمدينة الضبعة تعد هى الأولي والوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط في مجال الطاقة النووية، ويتم تأهيل طلابها للعمل في مجال المفاعل النووي السلمي، وتقع المدرسة في مدينة “الضبعة” بمحافظة مطروح.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضم هذه المدرسة لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية من العام الماضي، وتأتي الدراسة بها بنظام الخمس سنوات، ويتوفر للطلاب إقامة داخلية، حيث يوجد مبنى سكنى لإقامة الطلاب مجهز بمطعم وصالة مذاكرة وصالة رياضية، ويسمح للطلاب بالنزول إجازة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع والعودة للمدرسة يوم السبت.

ويذكر أن المدرسة تضم ثلاثة تخصصات وهي: الميكانيكا النووية، والكهرباء النووية، والإلكترونيات النووية.

إجراءات التقدم لمدرسة الضبعة النووية

أولًا: شروط الالتحاق

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2- أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (عام) دور أول 2024، بمجموع لا يقل عن (260 درجة) أو مايعادلها من الشهادة الإعدادية الأزهرية.

3- ألا يقل متوسط مجموع مواد (الرياضيات + اللغة الانجليزية + العلوم) عن نسبة 95%.

4- التقديم متاح لجميع خريجى الإعدادية العامة/ الازهرية (بنين فقط) من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

5- ألا يزيد سن الطالب المتقدم في 1/10/2024 عن 18 سنة.

6- الأولوية في القبول لأبناء محافظة مطروح (الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح) في حالة التساوى لمجموع الاختبارات وبما لا يتعدى نسبة 20% من المقبولين.

7- أن يسجل الطالب على الموقع الالكترونى الذى يتم نشره.

8- أن يجتاز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

9- أن يكون لائقًا طبيًا (اجتياز الكشف الطبي).

10-يتم سداد مبلغ (3000) ثلاثة آلاف جنيه مصري للطلاب المقبولين مقابل الخدمات الإضافية التعليمية ويتم زيادته سنويًا طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن (بالإضافة إلى المصاريف الحكومية العادية).

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ثانيًا: إجراءات الاختبارات

1- يتم سداد مبلغ (250) مائتان وخمسون جنيهًا مصريًا بمنافذ الدفع الالكترونية (غير مسترد) رسوم التقدم والاختبارات لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (سيتم الاعلان عنها قريبًا).

2- يتم عقد اختبار إلكتروني للطلاب يشمل (اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – اختبار ذكاء IQ) بالمقرات المحددة من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى جميع محافظات الجمهورية ويخطر بها الطلاب الكترونيًا، وبعد انتهاء الطالب من أداء الاختبار تظهر نتيجته بشكل فوري إلكترونيًا دون تدخل بشري، ويقوم بالتوقيع على ذلك.

3- يتم ترتيب نتيجة الطلاب والمفاضلة بينهم على أساس المجموع الإجمالي للاختبار، ويتم اختيار عدد (120) طالبًا الأعلى درجة لأداء الاختبارات اللازمة، وفى حالة تساوي الدرجات يتم الترتيب طبقًا للأعلى مجموع فى الشهادة الإعدادية، وفى حالة التساوي يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموع فى درجات مواد( الرياضيات – العلوم – اللغة الانجليزية).

4- في حال تخلف أو تعذر حضور أحد الطلاب لتلك الاختبارات يتم اختيار الطالب اللاحق مباشرة بدلًا منه.

ثالثا: مميزات الدراسة بالمدرسة

- إمكانية توفير فرصة عمل متميزة للطلاب المتميزين بالجهات والهيئات العاملة في مجالات المدرسة.

- إمكانية استكمال الدراسة بالجامعات التكنولوجية.

- إمكانية استكمال الدراسة بكلية الهندسة بعد استيفاء الشروط المطلوبة وفقاً للمجموع.

- الحصول علي شهادة الدبلوم نظام خمس سنوات.

- توفر المدرسة السكن الذي يحتوي على مطعم وصالة للمذاكرة ومسجد.

- توفر المدرسة وسيلة نقل للطلبة من وإلى محافظة الإسكندرية.

- تدريبات ميدانية للطلبة أثناء فترة الدراسة.

جدير بالذكر أن المدرسة نتاج شراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع هيئة الطاقة الذرية، وهيئة محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة المواد النووية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وصندوق التعليم حياة القومي الخيري.

رابط التقديم لمدرسة الضبعة النووية

والآن يمكن للطلاب تسجيل الرغبات من خلال الرابط: https://dualedu.moe.gov.eg