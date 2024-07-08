حقوق الإنسان بالنواب: بيان الحكومة يستهدف جميع التحديات فى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 07:29 مساءً - تحدث النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن بيان الحكومة أمام البرلمان اليوم، قائلا:"بيان رئيس الوزراء معنى بتقديم خطة عمل ورؤية الوزارة الجديدة، والمحاور الأربع التى جاءت فى البيان حددت ملامح الفترة المقبلة من خلال رؤية واستراتيجية ممنهجة لاستهداف جميع التحديات التى تمر بها مصر سواء كانت تمس الأمن القومى المصرى أو التحديات الاقتصادية التى تمر بها مصر.

وأضاف طارق رضوان خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن ما جاء فى معرض رئيس الوزراء أنه وضع خطة بمدة زمنية 3 أعوام، وهناك فترة ستمر بها السلطة التنفيذية فى مراجعات خاصة أنه مع انتهاء الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب سيمثل رئيس الوزراء مرة أخرى مع المجلس الجديد الذى سيتم انتخابه فى 2026 لعرض ما تم من إنجازات وما تبقى من استهدافات جاء فى برنامجه.

ولفت طارق رضوان إلى أن هناك علاقة وطيدة ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، بصفة أن السلطة التشريعية منوط بها الرقابة على آداء السلطة التنفيذية ومراجعات للبرنامج الذى تم عرضه اليوم أمام مجلس النواب.