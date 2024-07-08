رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة "بوما" لبحث فرص تصنيع منتجاتها بمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 07:29 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، جوهان-فيليب كوالو، الرئيس التنفيذي لشركة بوما العالمية؛ لاستعراض خطط الشركة للتصنيع في مصر، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهارالد هوفر، المدير الإقليمي لشركة بوما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعمر صلاح، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالرئيس التنفيذي لشركة بوما العالمية، مُعربًا عن تقديره لقرار الشركة برعاية البعثة المصرية الأولمبية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بسعي الشركة لتصنيع منتجاتها في مصر، مؤكدًا دعمه لأي خطوات تتخذها الشركة في مصر للبدء في التصنيع.

وخلال الاجتماع، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تم توقيع اتفاق مع شركة بوما العالمية؛ لرعاية البعثة الأولمبية بالتعاون مع شركة "كونكريت"، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على جذب الشركات العالمية العاملة في مجال التصنيع الرياضي، حيث تم التوافق مع شركة بوما العالمية حول الدخول معها في شراكة للتصنيع في مصر.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة بوما العالمية حرص الشركة على دعم وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بينها وبين الحكومة المصرية.

وقال إن مصر سوق واعدة بالنظر إلى حجم سكانها الكبير الذي يزيد على 110 ملايين نسمة، مشيرًا إلى أن الطبقة المتوسطة في مصر هي الأكبر في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن 50% من المصريين تحت سن الـ25، و43% من المصريين يعيشون في مناطق حضرية، مضيفًا أن مصر تمتلك بنية تحتية ضخمة، وبها شعب مُولع بالرياضة، ما يجعلها سوقًا واعدة بالنسبة لشركة بوما العالمية.

وأشار إلى أن شركة بوما يوجد فروع لها في عدد كبير من المولات والشوارع الرئيسية في مصر، كما أنها راع للكثير من الفرق واللاعبين في الرياضات المختلفة.

وأكد أن الشركة تحرص على زيادة حجم انتاجها ومبيعاتها في السوق المصرية، وذلك بالنظر لما يتمتع به هذا السوق من فرص متاحة.

وفى هذا السياق، أشار جوهان-فيليب كوالو إلى أن الشركة تعتزم بدء التصنيع في مصر لإنتاج ما يكفي لتغطية الاحتياجات المحلية، وكذا التصدير إلى دول منطقة الشرق الأوسط.

كما أعرب عن تطلعه لتوسّع الشركة في السوق المصرية، بما يؤهلها لاقتناص حصة أكبر من السوق الذي يحظى باهتمام الشركات والعلامات الرياضية العالمية.

وفى ختام اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتلقي خطة تفصيلية من الشركة حول ما تعتزم القيام به بشأن ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال التصنيع بالسوق المصرية، وذلك حتى يتسنى النظر في الدعم الذى من الممكن تقديمه من جانب الحكومة، مؤكدًا حرصه على منح الشركة مختلف التيسيرات والحوافز التي تمكنها من تنفيذ مشروعها في مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك الكثير من الشركات العالمية التي تُصنّع منتجاتها في السوق المصرية، مشيراً إلى أننا نتطلع لزيادة مبيعات وانتشار شركة "بوما" في السوق المصرية على ضوء الفرص الواعدة التي تتوافر لدينا خاصة مع توجه الشركة لبدء التصنيع في مصر.