ضبط تشكيل عصابى وراء سرقة الكابلات الكهربائية بأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 07:29 مساءً - أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان قيام 3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة خطوط الكابلات الكهربائية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدائرة مركز شرطة نصر النوبة وبحوزتهم (قطع كابلات كهربائية تزن قرابة 1,250 طن).

بمواجهتهم إعترفوا بسرقتهم المضبوطات من خط كابلات كهربائية "تحت الإنشاء" بدائرة المركز ، وبإستدعاء المسئول عن المشروع محل الواقعة قرر بأن المضبوطات خاصة بالمشروع وإتهمهم بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .