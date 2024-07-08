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قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والأزهر إلى "المنيا والمنوفية" الجمعة القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر والأوقاف إلى محافظتي (المنيا  – المنوفية ) الجمعة القادمة الموافق(6 محرم 1446هـ)، (12/7/2024م)، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر  الأوقاف والأزهر، وبرعاية  الإمام الأكبر أ. د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر،  ووزير الأوقاف أ. د / أسامة السيد الأزهري،: (6 محرم 1446هـ)، الموافق (12/7/2024م)، وتضم القافلة (عشرة  علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (لا تحزن إن الله معنا)، وذلك على النحو التالي: 
أولًا: مديرية أوقاف المنيا  ( دلجا ) وبيانها كالتالي:
م الاسم الوظيفة المسجد وموقعه
1.  الشيخ / عمر خليفة محمد مدير الدعوة قباء – دلجا
2.  الشيخ / ممتاز سعد عبد الحميد سليمان واعظ بمجمع البحوث الإسلامية خالد بن الوليد ( رضي الله عنه ) – دلجا
3.  الشيخ / طه جمعة عبد الحكيم موسى إمام وخطيب الخلفاء الراشدين– دلجا
4.  الشيخ / إسماعيل محمد العربي واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الشيخ منصور– دلجا
5.  الشيخ / محمد رشاد محمد عبد الحق إمام وخطيب العويطي – دلجا
6.  الشيخ / علاء بدر محمد عبد العال واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الوحدة المحلية– دلجا
7.  الشيخ / فتحي عبد النعيم عبد الحافظ إمام وخطيب عباد الرحمن– دلجا
8.  الشيخ / مؤمن أمين علي واعظ بمجمع البحوث الإسلامية التقوى
9.  الشيخ / أحمد عبد المحسن عبد الناصر إمام وخطيب عبد الحميد أبو المكارم– دلجا
10.  الشيخ / محمد عبد الصبور فكري واعظ بمجمع البحوث الإسلامية القاضي– دلجا
ثانيًا: مديرية أوقاف المنوفية ( سرس الليان) وبيانها كالتالي:
م الاسم الوظيفة المسجد وموقعه
1.  د / حسام محمد علي الشتيحي مدير  الدعوة الشرقي – العمرة - سرس الليان
2.  الشيخ / جلال كمال عبد المنعم  الصاوي واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الكردي - سرس الليان - سرس الليان
3.  الشيخ /  عادل عطا محرم إمام وخطيب الحسايمة -  سرس الليان - سرس الليان
4.  الشيخ / أحمد جلال سعد القارح واعظ بمجمع البحوث الإسلامية القنطرة البيضاء - سرس الليان –
سرس الليان
5.  الشيخ / أنور فوزي إسماعيل إمام وخطيب على بن أبى طالب ( رضي الله عنه ) - سرس الليان - سرس الليان
6.  الشيخ / إبراهيم أحمد عبد المقصود زهران واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الصديق - سرس الليان - سرس الليان
7.  الشيخ / ميسرة محمد عثمان إمام وخطيب زهران - سرس الليان - سرس الليان
8.  الشيخ / سليمان عبد الله سليمان الهمدان واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الجمال - سرس الليان  - سرس الليان
9.  الشيخ / السيد سعيد زعير إمام وخطيب الفتح الإسلامي - سرس الليان –
سرس الليان
10.  الشيخ / عمرو محمود عبد العظيم الكنز واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الظاهر - سرس الليان - سرس الليان
والوزارة تتمنى لهم التوفيق

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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