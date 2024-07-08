نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والأزهر إلى "المنيا والمنوفية" الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر والأوقاف إلى محافظتي (المنيا – المنوفية ) الجمعة القادمة الموافق(6 محرم 1446هـ)، (12/7/2024م)، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر الأوقاف والأزهر، وبرعاية الإمام الأكبر أ. د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف أ. د / أسامة السيد الأزهري،: (6 محرم 1446هـ)، الموافق (12/7/2024م)، وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (لا تحزن إن الله معنا)، وذلك على النحو التالي:

أولًا: مديرية أوقاف المنيا ( دلجا ) وبيانها كالتالي:

م الاسم الوظيفة المسجد وموقعه

1. الشيخ / عمر خليفة محمد مدير الدعوة قباء – دلجا

2. الشيخ / ممتاز سعد عبد الحميد سليمان واعظ بمجمع البحوث الإسلامية خالد بن الوليد ( رضي الله عنه ) – دلجا

3. الشيخ / طه جمعة عبد الحكيم موسى إمام وخطيب الخلفاء الراشدين– دلجا

4. الشيخ / إسماعيل محمد العربي واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الشيخ منصور– دلجا

5. الشيخ / محمد رشاد محمد عبد الحق إمام وخطيب العويطي – دلجا

6. الشيخ / علاء بدر محمد عبد العال واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الوحدة المحلية– دلجا

7. الشيخ / فتحي عبد النعيم عبد الحافظ إمام وخطيب عباد الرحمن– دلجا

8. الشيخ / مؤمن أمين علي واعظ بمجمع البحوث الإسلامية التقوى

9. الشيخ / أحمد عبد المحسن عبد الناصر إمام وخطيب عبد الحميد أبو المكارم– دلجا

10. الشيخ / محمد عبد الصبور فكري واعظ بمجمع البحوث الإسلامية القاضي– دلجا

ثانيًا: مديرية أوقاف المنوفية ( سرس الليان) وبيانها كالتالي:

م الاسم الوظيفة المسجد وموقعه

1. د / حسام محمد علي الشتيحي مدير الدعوة الشرقي – العمرة - سرس الليان

2. الشيخ / جلال كمال عبد المنعم الصاوي واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الكردي - سرس الليان - سرس الليان

3. الشيخ / عادل عطا محرم إمام وخطيب الحسايمة - سرس الليان - سرس الليان

4. الشيخ / أحمد جلال سعد القارح واعظ بمجمع البحوث الإسلامية القنطرة البيضاء - سرس الليان –

سرس الليان

5. الشيخ / أنور فوزي إسماعيل إمام وخطيب على بن أبى طالب ( رضي الله عنه ) - سرس الليان - سرس الليان

6. الشيخ / إبراهيم أحمد عبد المقصود زهران واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الصديق - سرس الليان - سرس الليان

7. الشيخ / ميسرة محمد عثمان إمام وخطيب زهران - سرس الليان - سرس الليان

8. الشيخ / سليمان عبد الله سليمان الهمدان واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الجمال - سرس الليان - سرس الليان

9. الشيخ / السيد سعيد زعير إمام وخطيب الفتح الإسلامي - سرس الليان –

سرس الليان

10. الشيخ / عمرو محمود عبد العظيم الكنز واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الظاهر - سرس الليان - سرس الليان

والوزارة تتمنى لهم التوفيق