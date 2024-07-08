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قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء إلى (شمال سيناء) الجمعة القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء ) يومي الخميس والجمعة: (5-6 محرم 1446هـ )، الموافق(11- 12/7/2024م، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف والأوقاف والإفتاء، وبرعاية  الإمام الأكبر أ. د / أحمد الطيب شيخ الأزهر،  وأ. د / أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وأ. د / شوقي علام مفتي الديار المصرية، وتضم ثلاثة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " لا تحزن إن الله معنا "، وذلك على النحو التالي: 
م الاسم الوظيفة المسجد - موقعه – الإدارة
1.  الشيخ / كرم محمد علي فراج إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة السلام  - الكيلو 17 - الشيخ زويد 2
الجورة
2.  الشيخ/ محمود إسماعيل أحمد عبدالحكيم واعظ بالأزهر الشريف الوفاق القديم - قرية الوفاق - رفح 2
3.  الشيخ / محمد الشحات السيد موسى باحث شرعي بدار الإفتاء الأنصار – البرث - رفح 2
4.  الشيخ/ أحمد على نصر محمد واعظ بالأزهر الشريف سيدنا أبو ذر الغفاري - ( رضى الله عنه )
الجورة - الشيخ زويد 2 - الجورة
5.  الشيخ / صبري مرعي هاشم سيد إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة أولاد سليمان – الظهير - الشيخ زويد 2
الجورة
6.  الشيخ / محمد عبد العظيم محمود عبد الجواد باحث شرعي بدار الإفتاء أبو سنجر – العجرة - رفح 2
7.  الشيخ / محمد عبد اللطيف محمد علي إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة سيدنا أبو هريرة - ( رضى الله عنه )
شبانة  - رفح 2
8.  الشيخ/ محمود عبدالحميد حسن رضوان واعظ بالأزهر الشريف ام المؤمنين عائشة ( رضي الله عنها ) - أبو العراج
الشيخ زويد 2 - الجورة
9.  الشيخ / عماد محمد السيد علي مجاهد إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء سيدنا عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) - العكور
الشيخ زويد
10.  الشيخ / محمد محمد عطية أحمد سليم إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء المعني – المعنية - الشيخ زويد
11.  الشيخ / محمد سليمان عزام راشد إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء الأزهر - حي بحبوح - الشيخ زويد
12.  الشيخ / محمد الكيلاني محمد عبد العال إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء التوبة – العكور - الشيخ زويد
13.  الشيخ / محمد أبو اليزيد الغباشي سيد أحمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء أبو عبيدة - المدينة - الشيخ زويد
والوزارة تتمنى لهم التوفيق،،

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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