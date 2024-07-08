نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء إلى (شمال سيناء) الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء ) يومي الخميس والجمعة: (5-6 محرم 1446هـ )، الموافق(11- 12/7/2024م، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف والأوقاف والإفتاء، وبرعاية الإمام الأكبر أ. د / أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأ. د / أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وأ. د / شوقي علام مفتي الديار المصرية، وتضم ثلاثة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " لا تحزن إن الله معنا "، وذلك على النحو التالي:

م الاسم الوظيفة المسجد - موقعه – الإدارة

1. الشيخ / كرم محمد علي فراج إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة السلام - الكيلو 17 - الشيخ زويد 2

الجورة

2. الشيخ/ محمود إسماعيل أحمد عبدالحكيم واعظ بالأزهر الشريف الوفاق القديم - قرية الوفاق - رفح 2

3. الشيخ / محمد الشحات السيد موسى باحث شرعي بدار الإفتاء الأنصار – البرث - رفح 2

4. الشيخ/ أحمد على نصر محمد واعظ بالأزهر الشريف سيدنا أبو ذر الغفاري - ( رضى الله عنه )

الجورة - الشيخ زويد 2 - الجورة

5. الشيخ / صبري مرعي هاشم سيد إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة أولاد سليمان – الظهير - الشيخ زويد 2

الجورة

6. الشيخ / محمد عبد العظيم محمود عبد الجواد باحث شرعي بدار الإفتاء أبو سنجر – العجرة - رفح 2

7. الشيخ / محمد عبد اللطيف محمد علي إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة سيدنا أبو هريرة - ( رضى الله عنه )

شبانة - رفح 2

8. الشيخ/ محمود عبدالحميد حسن رضوان واعظ بالأزهر الشريف ام المؤمنين عائشة ( رضي الله عنها ) - أبو العراج

الشيخ زويد 2 - الجورة

9. الشيخ / عماد محمد السيد علي مجاهد إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء سيدنا عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) - العكور

الشيخ زويد

10. الشيخ / محمد محمد عطية أحمد سليم إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء المعني – المعنية - الشيخ زويد

11. الشيخ / محمد سليمان عزام راشد إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء الأزهر - حي بحبوح - الشيخ زويد

12. الشيخ / محمد الكيلاني محمد عبد العال إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء التوبة – العكور - الشيخ زويد

13. الشيخ / محمد أبو اليزيد الغباشي سيد أحمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء أبو عبيدة - المدينة - الشيخ زويد

والوزارة تتمنى لهم التوفيق،،