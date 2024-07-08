إجراءات ضرورية.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء على القاهرة الإخبارية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - لقاء مدبولي مع القاهرة الإخبارية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تكليفه برئاسة الحكومة يلقي على عاتقه مسؤولية كبيرة، مؤكدا أن الحكومة الجديدة تسعى إلى تلبية تطلعات الشعب المصري في ظل الظروف الحالية على المستويين الداخلي والخارجي.





جاء ذلك في لقاء خاص لرئيس الوزراء مع قناة القاهرة الإخبارية، ويستعرض الإنفوجراف التالي أبرز التصريحات:- وشدد رئيس الوزراء، على أن محور بناء الإنسان من أهم المحاور التي ركز عليها خطاب الرئيس في تكليف الحكومة، وأن ملفا الصحة والتعليم كانا من أبرز الملفات التي ركز عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تكليف الحكومة. وتابع: "وضعنا برنامجا تفصيليا لتحقيق طموحات المواطن المصري، ونحن على اطلاع بكل ما يشغل الرأي العام المصري".

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