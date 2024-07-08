الرئيس السيسي يهنئ نظيره الإيراني بفوزه في الانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسى

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنأه خلالها على فوزه بالانتخابات الرئاسية، بما يعكس ثقة الشعب الإيراني في قدرته على خدمة بلاده وقيادتها نحو الرخاء والتنمية.





وتمنى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للرئيس الإيراني الجديد التوفيق في مهامه، ومعربا عن تقديره للعلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والإيراني.

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