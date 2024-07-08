فتح باب التقديم للمدرسة الفنية المتقدمة للطاقة النووية بالضبعة.. قدم من هنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 08:25 مساءً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 للتسجيل في المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بمدينة الضبعة.

ويشترط للتقديم الحصول على مجموع لا يقل عن 260 درجة في مواد الرياضيات، العلوم، واللغة الإنجليزية.

ويبدأ التقديم من الاثنين 8 يوليو حتى الاثنين 15 يوليو.

وتعد هذه المدرسة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتوفر مميزات عديدة منها فرص عمل متميزة للطلاب المتفوقين في الجهات العاملة في مجالات الطاقة النووية، إمكانية استكمال الدراسة في الجامعات التكنولوجية وكلية الهندسة بعد استيفاء الشروط المطلوبة، الحصول على شهادة الدبلوم بنظام خمس سنوات، بالإضافة إلى توفير السكن والخدمات المرتبطة به.

وتشمل الدراسة في المدرسة تدريبات ميدانية للطلاب خلال فترة الدراسة، وتوفير وسائل نقل من وإلى محافظة الإسكندرية.

وتأتي المدرسة نتيجة شراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهيئات الطاقة النووية المختلفة.

للتسجيل وتقديم الرغبات يمكن زيارة الرابط: [https://dualedu.moe.gov.eg](https://dualedu.moe.gov.eg).