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الأغذية العالمي: نصف مليون بغزة يواجهون ”مستويات جوع كارثية”

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 08:25 مساءً - قال برنامج الأغذية العالمي، إن "نصف مليون شخص بقطاع غزة يواجهون مستويات كارثية من الجوع".

وأضاف البرنامج الأممي، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، اليوم الاثنين، أن العائلات الفلسطينية بغزة لا تحصل في أغلب الأحيان على الحصص الغذائية الكاملة بشكل مستمر".

وأوضح أن "إمكانية الوصول غير الموثوقة للمساعدات الإنسانية والمخزونات المحدودة تحول دون حصول العائلات بغزة على الحصص الغذائية التي تحتاج إليها".

ودعا البرنامج الأممي إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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