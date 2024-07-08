خالد فؤاد: بيان الحكومة وضع محور الأمن القومي فى الصدارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 08:26 مساءً - علق خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، على بيان الحكومة أمام البرلمان، قائلا: "رأيت الكلمة بشكل جديد ولأول مرة بيان الحكومة ليس خطاب روتينى، أو مجرد عبارات وإنما كلام وتفعيل، وهو طريق واضح ومنطقى، والذى يكفل النجاح.

وأضاف خالد فؤاد خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، انه لا حياة إلا لو هناك حماية للأمن القومى المصرى، واتخاذ إجراءات لحماية حقوقنا فى المياه.

وأكد رئيس حزب الشعب الديمقراطي أن هذا البيان وصل لقلوب الشعب، وهذا البيان وضع محور الأمن القومى المصرى فى الصدارة، لأنه مستقبل وحياة كمصر، ويؤكد أن مصر نجحت فى بسط الأمن والأمان فى كل ربوع مصر.