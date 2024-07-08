نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج زمني للمرور على جميع الأحياء والمراكز بالجيزة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استجاب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال جولته التفقدية اليوم بمركز ومدينة أبو النمرس، لمطالب عدد من المواطنين بشأن معاينة رشاح نزلة الأشطر "مصرف ترسا" والذي وجه بضرورة تطهير المصرف ورفع المخلفات من على جانبيه مع دراسة إمكانية تنفيذ حرم آمن لكونها داخل الكتلة السكنية حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

كما استمع المحافظ لمطالب عدد من المواطنين من أهالي زاوية أبو مسلم بشأن رفع كفاءة مدرستي الأمام ومحمود فوزي ومركز شباب أبو مسلم، وعلى الفور كلف المختصين بضرورة المعاينة على الفور، قائلا "بأنه تم وضع برنامج زمني للمرور على جميع الأحياء والمراكز والمدن" لاستكمال مسيرة التنمية ضمن مخطط الدولة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ الجيزة خلال الجولة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بضرورة تكثيف أعمال النظافة ودراسة توفير سيارة كنس إلى المحاور المرورية والطرق الرئيسية مع تخصيص العمالة للشوارع الداخلية وذلك للارتقاء بمستوى النظافة.