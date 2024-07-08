موعد ومكان جنازة وعزاء والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي

جدة - نرمين السيد - محمد مصطفى شردي

كشف الإعلامي محمد مصطفى شردي، عن موعد ومكان جنازة وعزاء والدته، التي وافتها المنية، اليوم الاثنين.





وكتب شردي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، والله إن المصاب جلل والفقد عظيم ولا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل، وإنا لله وإنا إليه راجعون". وتابع: "شكرا لكل من حاول الاتصال.. واعتذر جدا عن عدم الرد، وتقام صلاة الجنازة على والدتي المرحومة بإذن الله ثريا ابراهيم القصيفي، غدا إن شاء الله بمسجد مريم ببورسعيد عقب صلاة الظهر، وعزاء بورسعيد يقام مساء الغد أمام منزل العائلة بشارع أسوان ببورسعيد، على أن يقام عزاء القاهرة السبت القادم بمسجد عمر مكرم، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، دعواتكم".

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