وزير الخارجية: أولويتنا تكثيف الجهود والاهتمام بملف المواطنين بالخارج

اجتمع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، مع السفراء مساعدي الوزير ونوابهم ومديري الإدارات بالوزارة، وذلك في أول لقاء له مع قيادات وزارة الخارجية منذ توليه مهام المنصب.





وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن وزير الخارجية حرص خلال اللقاء على التأكيد على ثقته الكبيرة في أعضاء وزارة الخارجية من جميع الدرجات، والدور الوطني الذي تضطلع به الوزارة في هذه المرحلة الهامة والخطيرة التي تتزايد فيها التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، وتتصاعد فيها حدة الأزمات الإقليمية والدولية التى تتشابك مع المصالح الوطنية المصرية الحيوية.

وكشف المتحدث الرسمي، أن الدكتور عبد العاطي، أكد على الأهمية القصوى للدور التنموي والاقتصادي لوزارة الخارجية والهجرة، خصوصا على صعيد العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، والترويج للصادرات، وشرح طبيعة التحديات وأوجه التقدم التى نجح الإقتصاد المصري في تحقيقها خلال السنوات الماضية، وتعزيز الشراكات مع الدول والتجمعات الاقتصادية الرئيسية حول العالم، مشددا على أهمية التنسيق مع أجهزة وهيئات الدولة في هذا الشأن، وتوفير الدعم لجهود تلك المؤسسات من خلال أذرع وزارة الخارجية المتواجدة على الأرض بالخارج من سفارات وقنصليات.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية والهجرة أكد أيضا على أولوية تكثيف الجهد والاهتمام بملف شؤون المواطنين في الخارج والقضايا والموضوعات ذات الصلة بملف الهجرة، ملقيا الضوء على فلسفة ضم اختصاصات وزارة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية لضمان وجود أدوات تنفيذية على الأرض تضمن تنسيق وسلاسة واتساق الجهود والسياسات الهادفة لخدمة المواطنين المصريين، وتعزيز قنوات التواصل مع الجاليات، ومتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية المتعلقة بالجاليات المصرية، بالإضافة إلى متابعة أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

كما أكد وزير الخارجية والهجرة، على ضرورة تمكين شباب الدبلوماسيين وإتاحة الفرصة لهم لطرح الأفكار وتقديم المبادرات، مختتما حديثه بالتأكيد على استمرار وزارة الخارجية في استكمال مسيرة دعم المصالح الوطنية المصرية وتنفيذ سياستها الخارجية بكل تفان وإخلاص.