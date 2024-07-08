رئيس الوزراء: خطة لإدخال كل المحافظات في منظومة التأمين الصحي الشامل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 09:31 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنا مع المواطن المصرى وطلبه فى تحقيق أحلامه ومطالبه، ونحن على مدار السنوات الماضية قطعنا شوطا كبيرا فى البنية التحتية للتعليم، وحلينا مشاكل كثيرة فيما يخص أعداد المدارس والمستشفيات والجامعات، وهناك طفرة كبيرة حدثت فى عدد المنشآت التى كانت مطلوبة، مضيفا أننا نضع خطة لإدخال جميع المحافظات في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف مصطفى مدبولى، خلال لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز: ان كل ذلك يعتبر خطوة أولى لأن الأهم أن الخدمة التى تقدم للمواطن تكون على أعلى مستوى من حيث الكم والجودة، والتقليل من أعداد التلاميذ فى الفصول، وهدفنا حل المشكلة خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئس الوزراء أن جودة المحتوى التعليمى شئ مهم، وبدأنا فى تغيير وتحديث المحتوى التعليمى، والاهتمام بالمعلم، فى التعليم ما قبل الجامعى، كما قمنا ببناء حجم هائل من الجامعات بالشراكة مع القطاع الخاص، واستحدثنا فكرة الجامعات الأهلية والتى تبناها الرئيس السيسى.