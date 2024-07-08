نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصر مزلقانات السكة الحديد العشوائية بالجيزة لوضع رؤية حضارية لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بضرورة حصر مزلقانات السكة الحديد العشوائية داخل المحافظة لدراسة مدى وضع رؤية حضارية لها بالتنسيق مع الوزرات المعنية.

حيث أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة ميدانية اليوم الإثنين، للوقوف على أعمال رصف وتطوير طريق ٦ أكتوبر بمركز ومدينة أبو النمرس بطول ٢ كم ومتوسط عرض ١٥ م بدءا من أول طريق مصر أسيوط وحتى المريوطية في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية للتيسير عليهم.

ووجه محافظ الجيزة خلال الجولة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بضرورة تكثيف أعمال النظافة ودراسة توفير سيارة كنس إلي للمحاور المرورية والطرق الرئيسية مع تخصيص العمالة للشوارع الداخلية وذلك للارتقاء بمستوى النظافة.

أكد على ضرورة الالتزام بترشيد استخدام الكهرباء وتطبيق مواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية وفقًا للضوابط التي حددتها الدولة.

وعاين محافظ الجيزة المخطط العام لكوبري السيارات الجاري تنفيذه أعلى مزلقان أبو النمرس لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير حرم آمن على مزلقانات السكة الحديد للحد من الحوادث والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتحقيق معايير السلامة والأمان.

وطالب محافظ الجيزة من الشركة المنفذة بضرورة دراسة تركيب مصاعد كهربائية لكوبري المشاه المقامة بجوار مزلقان السكة الحديد للتسهيل على المواطنين خاصة كبار السن خلال عبورهم الطريق في حرم آمن.