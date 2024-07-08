وكيل مجلس النواب لـ"قصواء": أول اجتماع للجنة دراسة برنامج الحكومة الأربعاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 11:26 مساءً - قال المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة، إن الدكتور مصطفى مدبولي ألقى بيان الحكومة اليوم على المجلس، منوها ان البرنامج طموح ومبشر ونتمنى تحقيقه، لننتقل إلى مكان أفضل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أنه تم تشكيل لجنة مكونة من رؤساء اللجان الفرعية والهيئات البرلمانية وعدد من الأعضاء وسيتم انعقاد اللجنة يوم الأربعاء بحضور عدد من الوزراء لمناقشتهم في برنامج الحكومة وطرح ملاحظات النواب والرد عليها من قبل الوزراء.

وأشار إلى أن الحد الأقصى لدراسة البرنامج 10 ايام وستنعقد اللجنة حتى يوم الاثنين القادم، لعرض تقريرها على المجلس في جلسة 21 يوليو. ونوه وكيل مجلس النواب أن التقرير يتضمن ملاحظات وتوصيات، على برنامج الحكومة بعد دراسته.